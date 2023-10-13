تركيا توجه تحذيرا لمواطنيها في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني".

وأضافت: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد وجّه أمس الخميس، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان.

وقال ميقاتي، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا".

وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

أمس, 01:16 GMT

وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات يوم الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".

وأضاف: "هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".