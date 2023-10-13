تركيا توجه تحذيرا لمواطنيها في لبنان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني".
وأضافت: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، قد وجّه أمس الخميس، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان.
وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".
أمس, 01:16 GMT
وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات يوم الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".