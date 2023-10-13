على خلفية عملية "طوفان الأقصى"... وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن لويد أوستن وصل إلى إسرائيل على متن طائرته العسكرية، بعد ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، ولقائه ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
أمس, 11:15 GMT
وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.
ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
في وقت تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.