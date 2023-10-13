على خلفية عملية "طوفان الأقصى"... وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن لويد أوستن وصل إلى إسرائيل على متن طائرته العسكرية، بعد ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، ولقائه ببنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وعند لقاء بلينكن مع نتنياهو، أخبره بهدوء: "من الجيد رؤيتك، وآسف أن ألتقيك في ظل هذه الظروف"، حيث أردف بلينكن، مطمئنا نتنياهو: "نحن (أمريكا) هنا ولن نذهب إلى أي مكان"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أمس, 11:15 GMT

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تأمل في تجنب توسيع جغرافية الصراع الذي يقتصر حاليا على قطاع غزة. ومن أجل الردع، أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وطراد ومدمرات تحمل صواريخ موجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.

ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".

ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

في وقت تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفيما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.