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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: تحذير سكان القطاع للإجلاء دعاية زائفة وحرب نفسية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حثه سكان غزة على تجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها، قائلا:

نقول للاحتلال إننا لن نترك بيوتنا، وأننا هنا باقون.

وطالب المكتب الإعلامي سكان قطاع غزة بعدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الجيش الإسرائيلي، بشكل عشوائي، منوّها إلى أن السلطات الإسرائيلية تركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وتشريد المواطنين.

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وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.

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أمس, 15:33 GMT

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.

وأضافت: "إن مدارس الأمم المتحدة وجميع الملاجئ الأخرى التابعة للأمم المتحدة هي مرافق أممية يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض للهجوم أبدًا، وفقًا للقانون الإنساني الدولي".

ويأتي هذا في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية واسعة النطاق على غزة، بدعوى تدمير البنية التحتية لحركة "حماس".

وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلته مهاجمة مقرات البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، وإسقاط ما يزيد عن 6000 قنبلة على القطاع ككل، منذ بداية الحرب على غزة، السبت الماضي، ردًا على ما أعلنته "حماس" من عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم نفسه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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