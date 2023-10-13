تونس تجدد رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادها

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "نسمة"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، نبيل عّمار، قد التقى مع وزير الدولة للهجرة البريطاني، روبرت جنريك، وبحث معه ملف الهجرة غير الشرعية.

23 سبتمبر, 08:08 GMT

وأكدت أن لقاء نبيل عمار وجنريك يمثل مناسبة طيبة للتذكير بالموقف التونسي الخاص بضرورة اعتماد مقاربة شاملة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، القائمة على معالجة أسبابها العميقة.

وذكرت القناة، نقلا عن بيان صادر لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، أن بلادها حريصة على التصدي لتلك الظاهرة بكل إمكانياتها، في إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية ذات الشأن، مشيرة إلى عدم قبول تونس بتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.

وبدوره، ثمّن الوزير التونسي، نبيل عمار، أهمية التعاون الثنائي التونسي البريطاني خاصة حيال المجال الأمني، والاتفاق حول ضرورة تعزيزه، وتحديدا في ما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، داعيا إلى المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام 2016.

وأشار بيان وزارة الخارجية التونسية إلى أن هذا اللقاء الثنائي يأتي في سياق زيارة عمل أجراها الوزير نبيل عمار، إلى لندن، أمس الخميس، بدعوة من نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، بهدف ترؤس أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي البريطاني.

ويشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب الماضي، طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما جاء في بيان وزارة الداخلية التونسية، خلال لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، برئيسة المفوضية مونيكا نورو.

وخلال اللقاء، أكد الوزير التونسي أن "تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين".