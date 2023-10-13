شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" تدعو إلى وقف الأعمال المروعة في الأراضي المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت رابطة العالم الإسلامي إلى وقف فوري للأعمال المروعة التي تشهدها الأراضي المحتلة، مدينة بأشد العبارات، استمرار التصعيد الخطر، وما أسفر عنه من خسائر جسيمة مؤلمة، لا سيما في صفوف المدنيين الأبرياء.

ودعت في بيان لها، إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين، وتوفير الحماية للسكان والمدنيين والمرضى والجرحى، خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان المعاملة الإنسانية والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية.

1537 شهيدًا

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 1537 شهيدًا و6612 جريحًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن 25 فلسطينيًا استشهدوا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لقطاع غزة مستهدفة منازل ومنشآت فلسطينية، ما أدى لإحداث دمار واسع في المنازل والأحياء السكنية والبنية التحتية.