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الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل 13 أسيرا فى القصف الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، الجمعة، مقتل 13 أسيرا من بينهم أجانب، في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وكانت الفصائل الفلسطينية أسروا العشرات من الداخل الإسرائيلي، خلال عمليات التوغل التي بدأت السبت بالتوازي مع هجوم صاروخي غير مسبوق على إسرائيل.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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