شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست: استخبارات أمريكا استبعدت نشوب صراع بين إسرائيل وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وثيقة استخباراتية أمريكية سرية للغاية استبعدت اندلاع هجوم هائل من قبل حزب الله اللبنانى على إسرائيل، أو صراع أكبر بين الطرفين، وذلك قبل عملية طوفان الأقصى.

وحتى بداية هذا العام، رأى محللو الاستخبارات الأمريكية أن التوازن المتوقع، وإن كان لا يزال عنيفا، يقلل فرص اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله فى عام 2023.

وقالت الصحيفة إن هذه الافتراضات يتم اختبارها الآن فى أعقاب عملية طوفات الأقصى والهجوم الفلسطينى الذى فاجأ المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين تماما.

ووفقا للتسلسل الذى تم إعداده فى فبراير من قبل مديرية الاستخبارات لرئيس هيئة الأركان المشتركة، فإن إسرائيل وحزب الله استقرا على موقف "الردع المتبادل" منذ إبرام الاتفاق التاريخى فى أكتوبر 2022، الذى وافق فيه لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود بينهما.

وكان الاتفاق، الذى استغرق إعداده 11 عاما، بمثابة انفراجة وسمحت لكلا الطرفين باستكشاف حقو الغاز المربحة قبالة سواحلهما.

وقد اتخذت إسرائيل وحزب الله خطوات للإبقاء على "الجاهزية" لاستخدام القوة لكن ظل فى أنماط الاشتباك التاريخية، مما يعنى تجنب وقوع إصابات والرد على الاستفزازات بطريقة غير متناسبة، وفقا للوثيقة الأمريكية التى أطلعت عليها واشنطن بوست.

ووفقا للتحليل، فإنه حتى خلال مراحل التوترات الشديدة، فإن إسرائيل وحزب الله اعتزما إظهار القوة مع تجنب التصعيد. وأوضحت الوثيقة أن إسرائيل، على سبيل المثال، ربما تنفذ عمليات تخريب فى لبنان أو تشعل النيران بأرض خاوية، بينما يسقط حزب الله مسيرة إسرائيلية أو تطلق صواريخ على شمال الدولة العبرية. ورغم أنها أعمال استفزازية، وفقا للوثيقة، إلا أن هدفها تجنب الخسائر. ويمكن لكل طرف أن يظهر للآخر أنه قادر على الضرب دون أن تندلع عداوات أكبر.