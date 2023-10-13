شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تحول القدس لثكنة عسكرية وتحظر دخول الأقصى لغير المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة إن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن البلدة القديمة مُحاصرة تمامًا، وأن الاحتلال يسمح لمن هم فوق سن الـ70 عاما فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى.

