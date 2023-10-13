انهيار عقار مكون من 3 طوابق في القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه تم اتخاذ قرار بإخلاء 3 عقارات مجاورة حتى يتم استكمال تقرير لجنة المنشآت الهندسية حول حالة تلك العقارات.

وتلقت غرفة عمليات حي الخليفة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار العقار في شارع علي بدوي بالقرب من شارع التونسي في منطقة الخليفة.

26 يونيو, 11:08 GMT

من جانبها، استجابت قيادات الحي والأجهزة الأمنية والتنفيذية وفرق الدفاع المدني والإسعاف السريع على الفور، وتمت معاينة الموقع والعقار المنهار بواسطة مسؤولي الحي.

يشار إلى أنه تبين أن العقار القديم المهجور مكون من 3 طوابق، وقد انهار بالكامل كما تم تحرير المحضر اللازم للحادث وتم إحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

17 يوليو, 06:53 GMT

وأصدرت محافظة القاهرة بيانا قالت فيه إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد نحو 3.2 كيلومتر عن وسط المدينة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن سبب انهيار المبنى، حسبما ذكر موقع "فيتو".

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بيانا أعلنت فيه أنها ستمنح 60 ألف جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين.

وشهدت مصر مؤخرا، تكرار حوادث انهيارات المباني، فيما تحاول الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيّدت بالمخالفة للقانون، إلى جانب بناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.