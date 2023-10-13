وزير الخارجية الإيراني يصف دعوات أمريكا للسلام "بالمضحكة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان في كلمة عقب لقائه بنظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة: "من الممكن تصور أي احتمالية في ظل استمرار الأوضاع في غزة بمثل هذه الوتيرة".

وأضاف: "ندعو من بيروت الحكومات الإسلامية أن تعلن دعمها لوقف الحصار على غزة ووقف العدوان عليها".

هناك اتفاق في الموقف بين لبنان وإيران حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

ونوه عبد اللهيان إلى أن "أمريكا تدعو من جهة للسلام ومن جهة أخرى تدعم نتنياهو في قتل المدنيين في غزة وهذا أمر مضحك فعلاً".

من جهته قال وزير الخارجية اللبناني: "نحذر من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.