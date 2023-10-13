الصحة العالمية: 34 هجوما على المرافق الطبية في غزة والوضع الصحي على حافة الانهيار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحة العالمية في بيان، أنه "بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، تواجه فرق الطوارئ الطبية عوائق شديدة للوصول إلى أماكن الإصابات".

وأضاف البيان أن المنظمة وثقت، منذ السبت الماضي، 34 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة، أسفرت عن مقتل 11 عاملا صحيا أثناء عملهم، وإصابة 16 آخرين، وإصابة 19 مرفقا صحيا و20 سيارة إسعاف بأضرار.

وفيما يتعلق بالمستشفيات، أوضح البيان أن الكهرباء لم تعد متوفرة فيها إلا لساعات قليلة كل يوم، مع توقع توقفها قريبًا عندما ينفد مخزون الوقود.

ولفت البيان إلى أنه مع الزيادة المستمرة في الإصابات والوفيات بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فإن الأزمة تتفاقم بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية. ودعت المنظمة إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية والمدنيين من الهجمات.

كما حثت على فتح ممر إنساني فورًا لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، والعاملين الصحيين وفي مجال المساعدات الإنسانية، وإجلاء المرضى والمصابين.