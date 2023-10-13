مئات الأردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود مع إسرائيل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن الأمن منع الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، وأعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.

من جانبه دعا المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية جميع المواطنين للالتزام بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها، مؤكدًا على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها.

وأكد البيان الأردني أن رجال الأمن في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي.

وأضاف البيان إن البعض حاول الاحتكاك مع رجال الأمن، مهيبًا بهم "التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص".

واشتعل النزاع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، على مدار الأسبوع الماضي، عندما أعلنت "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي تضمنت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

من جانبه رد الجيش الإسرائيلي على الهجمات بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، مهددا "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجماتها، كما أعلنت إسرائيل استعادة السيطرة الكاملة على منطقة غلاف غزة، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".