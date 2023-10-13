الخارجية الإسرائيلية توضح لـ"الخليج 365" ما الذي يمكن أن يوقف الحرب على غزة

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ما هي تداعيات هجوم "حماس" حتى الآن على إسرائيل بعد مرور أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"؟
منذ يوم السبت الموافق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قامت "حماس" بشن حرب بمعنى الكلمة على إسرائيل، إذ دخل آلاف الإرهابيين إلى البلاد دون أي ذريعة، وقاموا بذبح وقتل والتنكيل بجثث واغتصاب، وأفعال لا يعقلها العقل البشري، وهو ما دفع إسرائيل للدفاع عن نفسها، وستوف تلقن "حماس" درسا، وستجعلها تدفع فاتورة أفعالها، وما قامت به هو أعمال نازية بكل معنى الكلمة.
أمس, 17:56 GMT
كيف ترى الآن الجبهة الإسرائيلية السياسية؟
طالبتم بتفريغ كل الأماكن المحيطة بغزة، فأين يقيم كل من رحلوا عنها حاليا؟
هناك رسائل متضاربة حول نزوح مواطني غزة، ومطالبات من مسؤولين عسكريين لديكم بالرحيل إلى سيناء المصرية؟
لم أسمع معلومات عن هذا الموضوع، ولكنت ما نود أن نقوله مرة أخرى هو أن قادة "حماس" ومن يدعمونهم سيدفعون الثمن بطريقة أو بأخرى، وهناك طرق أخرى للتخلص منهم، وما زلنا في مرحلة حرب، ولا أعتقد أن هناك أي تداول بشأن هذه الموضوع.
لقد ضربت إسرائيل معبر رفح، فكيف تم ذلك وألا تخشى إسرائيل من الرد المصري أم أن هناك تنسيق؟
هل بدأتهم في استعادة المدن الفلسطينية التي سيطرت عليها "حماس"؟
نعم، ما نقوم به الآن هو الدخول إلى هذه المدن، وللأسف فوجئنا بمناظر فظيعة تقشعر لها الأبدان، إذ وجدنا عائلات بأكملها مقطوعة رأس، وحوادث اغتصاب، حتى أن النازيين لم يرتكبوها، ونحن نحاول تطهير هذه المناطق وإعادة الأمن لها، وهناك العديدين ما زالوا في تعداد المفقودين، ونحاول معرفة مصيرهم، وتلك أمور ليست بالسهلة، وستستغرق بعض الوقت.
هل الحرب في غزة انتقامية أم ماذا أهدافها؟
أهدافها هو ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو أولا إعادة الأمن والأمان لمناطق الجنوب الإسرائيلي، وثانيا القضاء على قدرات "حماس" العسكرية، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث، إن الفترة التي بعد 7 أكتوبر 2023 هي فترة مختلفة جدا، وتختلف عن كل ما سبق، إذ قبل ذلك التاريخ كانت هناك 4 أو 5 مواجهات تقريبا مع حركة "حماس" على سنوات متباعدة، وهدفنا الآن القضاء على "حماس" تماما وهم يعرفون أن مصيرهم سيكون مختلف، وهم الآن تحت ضغط معين، وإسرائيل لن تتوقف هذه المرة.
هل حينما تشن حربا شاملة هل النتيجة ستكون أكثر ضمانا لأمن إسرائيل؟
الأمن ضرورة للجميع، لكن في وجود السلاح والصواريخ الإسرائيلية التي تقتل الأطفال والمدنيين ما الذي سيتم حيال ذلك؟
إسرائيل لا تقصف أهدافا مدنية، ونحن لا نبيد أسر بكاملها، ولا نقتل أطفال أمام أعين أمهاتهم، على عكس حركة "حماس"، تلك الأعمال الوحشية النازية هي لحركة "حماس" فقط، وإسرائيل لا تستهدف المدنيين، وإذا تواجدوا في مناطق عسكرية تابعة لـ"حماس" فإن المسؤولية تقع عليهم وعلى "حماس"، ولا أحد يستطيع في العالم أن يلوم إسرائيل في تلك الفترة، لأنها دولة ديمقراطية ومستقلة، وعضو في الأمم المتحدة، وملتزمة بقوانين الحرب الدولية، ونعم هناك أخطاء هنا أو هناك، ولكن بشكل عام ما يستهدفه الجيش الإسرائيلي هو أهداف مشروعة تابعة لـ"حماس".
غزة كما تعلمون ليست فقط محاصرة، بل تم تشديد هذا الحصار وأصبحت بلا ماء أو كهرباء أو غذاء، فما الموقف الآن في إطار القانون الإنساني والدولي؟
إسرائيل خرجت من قطاع غزة في عام 2005، و"حماس" أصبحت الحكومة المسيطرة على غزة، وحتى عندما كانت هناك مناوشات بين إسرائيل و"حماس" كان هناك تزويد بالمؤن، لكن هذه المرة مختلفة جدا، وهي "حالة حرب" صعبة جدا، ولا أريد التحدث عما هو قادم في الوقت الحالي.
أمس, 18:31 GMT
أعلنت حركة "الجهاد" أنها ستقتل الأسرى في حال استمرار الغارات وقتل الأبرياء في غزة، ألا تخشى إسرائيل من هذا التهديد؟
ما الذي يمكن أن يوقف هذه الحرب؟
سنرى نهاية هذه الحرب بعد فقدان حركة "حماس" لقدرتها العسكرية، وفي السنوات الماضية كانت هناك الشروط الرباعية التي لم تقبل "حماس"، ومنها الاعتراف باتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولو كانت وافقت عليها كانت ستصبح طرفا سياسيا، ولا يوجد هناك فرق بين "داعش" و"حماس"، فكلاهما يحمل نفس الأهداف والأيديولوجية، وهي القضاء على الشعب اليهودي.
ما هي الدول التي تتواصل مع إسرائيل حتى الآن؟