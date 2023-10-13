شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر من ترحيل أزمة غزة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، مشددا على عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني في عمان، اليوم الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكد ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة.

ونبه إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية.

كما حذر العاهل الأردني من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

وشدد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، لافتا إلى الاستمرار في حماية ورعاية هذه المقدسات بموجب الوصاية الهاشمية عليها.

كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني قد التقى وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحثا جهود وقف التصعيد الخطير وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.