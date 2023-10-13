"الهجرة ستكون فقط لمدننا المحتلة"... "حماس" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء شمال غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "حماس" في بيان لها، إن "شعبنا الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعواتهم لهم في غزة بمغادرة منازلهم والانتقال إلى الجنوب أو إلى مصر".

وأضافت: "نحن ثابتون على أرضنا، وفي بيوتنا، وفي مدننا... ولن يكون هناك تهجير أو ترحيل".

وفي السياق ذاته، قال أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة: "أقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وأردف: "نقول للعدو إن الهجرة في قاموسنا ليست واردة سوى هجرة العودة إلى عسقلان والقدس وحيفا ويافا وكل فلسطين".

وتابع: "لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة".

وجاء الأمر الإسرائيلي مع دخول الحرب بين إسرائيل و"حماس" يومها السابع، وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.

ودعا الجيش الإسرائيلي في بيان له، صباح اليوم الجمعة، "جميع سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا لحماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة".

وأكد أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا إذا صدر بيان يسمح بذلك".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نقل مقر عملياتها وموظفيها الأجانب إلى جنوب قطاع غزة بعد الأمر الإسرائيلي.

وتكررت الدعوات لفتح ممرات إنسانية قبل أي غزو بري محتمل من جانب إسرائيل، خاصة في اتجاه مصر عبر معبر رفح.