"حزب الله" لإسرائيل: لا تهمنا بوارجكم ولا تخيفنا تصريحاتكم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المنار"، مساء اليوم الجمعة، أن "تصريحات الشيخ نعيم قاسم جاءت في كلمة له من أمام مجمع المجتبى خلال الاعتصام التضامني مع قطاع غزة في الضاحية الجنوبية".

وشدد نعيم قاسم على أن "عملية طوفان الأقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والأحرار".

وأوضح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" أن "لدى عناصر الحزب اللبناني صورة المقاومة التي تسعى للتحرير، واستهداف إسرائيل للأطفال في قطاع غزة إجرام وليست حربا، هذه عدوانية إجرامية دولية منظومة مدعومة أمريكيا وأوروبيا".

وقال الشيخ نعيم قاسم:

لا تهمنا بوارجكم ولا تُخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة، وحزب الله يعرف واجباته جيدًا ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به.

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزا لدى "حماس".