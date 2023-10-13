وزير الدفاع الإسرائيلي: الآن وقت الحرب وسنجري تحقيقا بشأن "طوفان الأقصى" في وقت لاحق

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن غالانت تهرب من الإجابة عن سؤال يتعلق بالمسؤولية حيال انطلاق عملية "طوفان الأقصى" خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الأمريكي، لويد أوستن، والذي يزور تل أبيب، حاليا.

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن جميع سكان وادي غزة، أي نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بُلّغ مسؤولو الأمم المتحدة في غزة، من قبل ضباط الارتباط العسكري في الجيش الإسرائيلي، بأنه يجب أن يتم نقل جميع سكان شمال وادي غزة إلى الجنوب في غضون 24 ساعة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت، اليوم الجمعة، نقل مركز عملياتها الرئيسي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على غزة.

ويأتي هذا في وقت يتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.