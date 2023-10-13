عضو المكتب السياسي لـ"حماس": الفلسطينيون لن يرحلوا عن أرضهم في غزة رغم المحاولات

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دبي - محمود عبدالرازق - وهدد الهندي بأن "رد المقاومة سيكون مزلزلا في حال نفذ العدو هذا المخطط"، مشيرا إلى أن المقاومة أعدت لهذا اليوم، مؤكدا أنه "لذلك نحن لا نخشى من كل تهديدات وتصرفات الاحتلال".
ولفت في تصريحات لراديو "الخليج 365"، إلى أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني كثيرا في ظل استمرار آلة القتل بشكل كبير لكن هذه الدماء ستكون لعنة على المحتل".
وذكر الهندي أن "المقاومة لم تقدم على مثل هذه الإنجازات في تاريخ العمل العسكري والقتالي، وهي استعدت لها، وبناء عليه، إذا دخل العدو إلى غزة فإنه سينهزم".
ونوه عضو المكتب السياسي لحركة حماس إلى وجود "بعض المحاولات والوساطات لإيقاف الحرب، لكنها دون المستوى المطلوب"، لكنه اعتبر أن "الميدان هو الذي يتحدث" في ظل "حالة الثبات والصبر من الشعب الفلسطيني والمقاومين".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، وليد أبو حية، أن بلاده لن توقف الحرب ضد "حماس" بسبب موضوع "المختطفين"، محملا حركة "الجهاد الإسلامي" وحركة "حماس" المسؤولية عن سلامة الأسرى في غزة.
وشهد الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية جولة جديدة بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.