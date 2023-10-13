"يونيسيف": مليون شخص لا يستطيعون إيجاد ملاذ آمن في غزة جراء القصف الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المنظمة في بيان لها: "إننا نشعر بالهلع جرّاء ما يحدث في قطاع غزة، ويوجد العديد من الأطفال بين الضحايا، بالإضافة إلى مليون شخص لا توجد لهم أماكن آمنة تحويهم، وهذا أمر غير مقبول، ومن الضروري الإسراع في توقيف العنف".

بدورها، أفادت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أن "غزة تتحول بسرعة إلى هاوية من الجحيم وهي على وشك الانهيار".

من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية".

وبدأت هذه التصعيدات بإعلان "حماس" عن عملية "طوفان الأقصى"، التي شهدت إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، واقتحام قوات "حماس" لمستوطنات إسرائيلية قريبة من القطاع، ما أسفر عن أسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.