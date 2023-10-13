تظاهرات في عواصم عربية وعالمية دعما للفلسطينيين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - في العاصمة المصرية القاهرة، شارك مئات المصلين بالجامع الأزهر، في مظاهرات عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات داعمة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم.. نفديكَ يا أقصى"، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية منددين بقتل المدنيين في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمير المباني السكنية، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد كذلك خروج الآلاف في تظاهرة مناهضة لعدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ردد المتظاهرون عبارة "كلا كلا للاحتلال" و"كلا كلا أمريكا"، كما رسموا علم إسرائيل بحجم ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، فيما رفع آخرون الأعلام العراقية والفلسطينية، بحسب موقع "العربي".

في السياق ذاته، تجمع عدد من التونسيين أمام مقر المسرح البلدي في العاصمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ونفذ التظاهرة مواطنون من مختلف الأعمار مؤكدين أنه لا تنازل عن الأرض والقضية الفلسطينية، كما تم حرق علم الكيان الصهيوني خلال هذه الوقفة، حسبما ذكر موقع راديو "موزاييك".

وحاول مئات الأردنيين، الوصول إلى الحدود المشتركة مع إسرائيل، لدعم الشعب الفلسطيني، وقالت صحيفة "الغد" الأردنية إن الأمن منع الحشود من الاقتراب والتقدم نحو الحدود، وأعاد من اجتاز النقاط المخصصة للوقفة.

وخرج آلاف الإيرانيين إلى شوارع العاصمة طهران في تظاهرات دعما لقطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام إيران وفلسطين ورايات "حزب الله" اللبناني وحملوا لافتات كتب عليها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وكان مراسل "الخليج 365"، قد أفاد يوم الاثنين الماضي، بأن نحو 100 شخص نظموا مظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، لدعم فلسطين على خلفية تصاعد الصراع مع إسرائيل، وانطلقت التظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ساحة "لافاييت" وسط واشنطن، مضيفا أن نحو 100 شخص شاركوا في المسيرة.

ولوّح المتظاهرون بأعلام فلسطين ورفعوا لافتات تنادي بـ"تحرير فلسطين" و"إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين" و"وقف كل المساعدات الأمريكية لإسرائيل" و"وقف الاحتلال فورا".

كما شهدت بيروت وصنعاء والدوحة تظاهرات مشابهة رفع فيها المشاركون اللافتات المنددة للغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة وهتفوا منددين بسياسة التجويع والحصار التي يفرضها الإسرائيليون على القطاع.

واحتدم الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في أعقاب إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدا "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.