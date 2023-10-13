مسؤول في "حماس": المقاومة نجحت بكسر سمة "الجيش الذي لا يقهر"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الكيلاني في حديث لـ "الخليج 365" إلى أن العدو الصهيوني لم يحقق بعد 7 أيام سوى هدم البيوت فوق ساكنيها وقصف المساجد وقطع الكهرباء والاتصالات ليضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية.

الكيلاني الذي أعلن أن عدد الشهداء وصل اليوم إلى 1500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، اعتبر أن الجيش الإسرائيلي ينتقم من المدنيين، و"الانتقام من المدنيين سمة الجيوش المهزومة"، مشددًا على أن المقاومة "نجحت بكسر سمة الجيش الذي لا يقهر".

وكشف الكيلاني أن المقاومة الفلسطينية تملك أوراقاً كثيرة "وقد وعدنا نفسنا أن الحرب قد تمتد لعدة أشهر ولدينا استراتيجية لإدارة المعركة بعدة طرق وإحدى هذه الاستراتيجيات عدم استعمال كل المخزون في أول الطريق".

وعوّل الكيلاني على تحركات الضفة التي بدأت منذ البارحة، أملاً بأن "تتصاعد المقاومة تدريجيا منذ اليوم يوم النفير يوم الطوفان الأكبر"، وتناول استجابة دول الطوق في لبنان، سوريا، الأردن، ومصر، لدعوات قائد "كتائب القسام" محمد الضيف، والتحرك لدعم المقاومة والتأكيد أن المقاومة في غزة ليست لوحدها.