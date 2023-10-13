شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال فى العيساوية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها من مراسليها، يفيد بأن هناك شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في العيساوية بالقدس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد، ودوت صفارات الإنذار في جميع المناطق فى جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.