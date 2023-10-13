شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: جهود مصرية أردنية لوقف الانتهاكات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تدعم القوة القائمة للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

وأضاف مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان خلال تصريحات له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جهود مصرية أردنية فلسطينية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان أن وضعنا خطة عمل مع المفوض السامي باتفاقية جنيف للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.