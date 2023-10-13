شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تكذب ادعاءات استخدام "حماس" أسلحتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت كوريا الشمالية استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسلحتها في الهجوم على جيش الاحتلال، قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية هو محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، ما قيل عن استخدام أسلحتها في الهجمات بأنها "شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت: "إنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة للولايات المتحدة على دولة ثالثة، وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر".

قذائف حماس الصاروخية

وقال خبراء عسكريون الأسبوع الماضي، إن صورًا من الصراع أظهرت أن مقاتلي حماس ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية (آر.بي.جي) من طراز إف-7.

وقال بروس بيكتول الأستاذ في جامعة أنجلو في تكساس، الذي أجرى بحثًا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إنه كانت هناك تقارير عن استخدام حماس هذا النوع من القذائف على مدى سنوات.