شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مهلة إسرائيل لسكان غزة ستؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن تنفيذ مهلة الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة "من المستحيل تنفيذه دون عواقب إنسانية مدمرة".

وقالت المنظمة في وقت متأخر يوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

الأمم المتحدة تطالب بإلغاء المهلة

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان، "إن الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا جرى تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

أضاف أن العدد "يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص"، أو ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتشمل المناطق الواقعة شمالي وادي غزة مدينة غزة، أكبر مدن القطاع.

وأشار إلى أن الأمر يسري أيضًا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.