شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة إنسانية وصحية تواجه قطاع غزة.

وقالت في بيان اليوم الجمعة: "نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة".

الحالات الصحية الحرجة

قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في غزة أبلغتها بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الذين يعانون حالات حرجة من المستشفيات في شمال غزة، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين إلى التحرك جنوبًا خلال 24 ساعة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش اليوم الجمعة، أن "هناك أشخاصًا مصابين بأمراض خطيرة، وتعني إصاباتهم أن فرصتهم الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي البقاء على أجهزة دعم الحياة، مثل أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف: "لذا فإن نقل هؤلاء الأشخاص هو بمثابة حكم بالإعدام، ومطالبة العاملين في مجال الصحة بالقيام بذلك أمر يتجاوز القسوة".