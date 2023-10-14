شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تحقق فى استخدام الفسفور الأبيض من قبل إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقصف غزة، مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض.

وقالت المنظمة، على حسابها عبر منصة "إكس"، لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض".

وأضافت "إننا نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة".

ولفتت المنظمة إلى أن "الفسفور الأبيض مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء".

وأضافت "لذلك لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية.. وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم".

وتابعت "بينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات".

والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.