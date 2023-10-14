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رابطة العالم الإسلامي ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها بأشدّ العبارات، لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، ولاستمرار استهداف المدنيين العزّل فيها.

وحذرت من كارثة إنسانية مروعة ستخلِّفها الدعوات والممارسات، التي تمثِّل انتهاكاً صارخًا وخطِرًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة

حماية المدنيين

جددت الأمانة العامة للرابطة في بيان اليوم، دعوتها للجميع إلى تحمُّل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ فوريّ للتصعيد العسكري، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، والتوصل لحلٍّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات ذات الصلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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