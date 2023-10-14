شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السورية تثمن جهود إصلاح مطار دمشق بعد تعرضه لقصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس، الجمعة، أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية بعمليات إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائـيلي الذي استهدف مطار دمشق الدولي أمس.

جاء خلال تفقد رئيس الوزراء السوري يرافقه وزير النقل السوري المهندس زهير خزيّم، صباح اليوم، الأعمال التي تقوم بها كوادر وزارة النقل والشركات والمؤسسات الإنشائية والفنية والدارسة وطواقم الطيران المدني التي باشرت منذ أمس أعمال إصلاح الأضرار الناجمة عن استهداف مطار دمشق الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح المهندس عرنوس، أنه تم وضع برنامج زمني دقيق ومتابعته على مدار الساعة لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدارج مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية المطلوبة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في إنجاز هذه الأعمال.

يشار إلى أنه على إثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة، قامت وزارة النقل السورية بتحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي، ودعت المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.