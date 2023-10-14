حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تثمن بشدة موقف الرئيس الروسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت "حماس" في بيان نشر عبر قناتها بموقع "تليغرام"، نرحب بالجهود الروسية الرامية لوقف العدوان.

وقالت حماس في بيانها،

"نثمّن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا ورفضه حصار غزة وقطع الإمدادات الإغاثية عنها واستهداف المدنيين الآمنين فيها".

وأضافت، "نؤكد كذلك على ترحيبنا بالجهود الروسية الحثيثة الرامية إلى وقف العدوان الهمجي الصهيوني الممنهج على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

في وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولته، وقد وعدوه بذلك.

وأوضح بوتين أن ليس كل من في قطاع غزة يدعم حماس، لكنهم جميعا يعانون بمن فيهم النساء والأطفال.

وقال بوتين: "ليس الجميع (في قطاع غزة) يدعمون حماس. هل ينبغي أن يعاني الجميع؟ بما في ذلك النساء والأطفال؟، بالطبع، من غير المرجح أن يوافق أي شخص على هذا".

وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد الرئيس الروسي في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.