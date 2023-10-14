شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل من الأمم المتحدة لتمويل الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي، لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات مليون و260 ألف شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وقال إنه توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، و15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين قوات الاحتلال والجماعات المسلحة الفلسطينية.

تمويل المجتمع الإنساني

ويجمع النداء بين متطلبات عمل وتمويل المجتمع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، ومنظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.