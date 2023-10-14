شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين دعوات الاحتلال للتهجير القسري للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها دعوات الاحتلال، للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما أدانت محاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المنظمة أدانت أيضا وبشدة في بيان لها، منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

ووصفت ذلك بالعقاب الجماعي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقف العدوان الإسرائيلي

وجددت مطالبتها، للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

التحذير من كارثة إنسانية في غزة

كانت أعربت رابطة العالم الإسلامي عن رفضها وإدانتها بأشدّ العبارات، لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، ولاستمرار استهداف المدنيين العزّل فيها.

وحذرت من كارثة إنسانية مروعة ستخلِّفها الدعوات والممارسات، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا وخطِرًا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية كافة.