شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع غزة.. حصيلة جديدة للشهداء جراء العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 1949 شهيدًا.

ومنذ بداية العدوان يوم السبت الماضي، ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريح.

ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين

وأشارت "الصحة الفلسطينية" أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 1900 شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحًا.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 49 شهيدًا، بعدما استشهد 14 مواطنًا بينهم أطفال اليوم.

كما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحًا، وصل إلى المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

رفض وإدانة تهجير الفلسطينيين

كانت أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن رفضها المطلق وإدانتها دعوات الاحتلال، للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما أدانت محاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الإسرائيلي إلى دول الجوار.

المنظمة أدانت أيضا وبشدة في بيان لها، منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

ووصفت ذلك بالعقاب الجماعي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني.

وقف العدوان الإسرائيلي

وجددت مطالبتها، للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي بأشكاله كافة على الشعب الفلسطيني الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.