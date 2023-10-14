اخبار الخليج

العراق وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الجمعة- أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة العراقية والفرنسية، وضرورة المضي بخطواتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأضاف: "كما ناقش اللقاء جهود التهدئة في المنطقة"، مؤكداً ضرورة اتخاذ الدول الصديقة ومنها فرنسا خطوات لتخفيف حدة التوتر والتصعيد، وأهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة وفتح قنوات للإغاثة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا