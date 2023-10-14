شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع غزة.. الأمم المتحدة تعلّق على تهجير أكثر من مليون شخص في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أكثر من مليون شخص في غزة من مناطقهم.

وقالت الأمم المتحدة على لسان "غوتيرش" إن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان أمر خطير للغاية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الخطورة ترجع إلى نقلهم لمنطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، إذ إن القطاع بأكمله تحت الحصار.

الأمين العام للأمم المتحدة شدد أيضا أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستوى خطير.

وبخصوص مشكلات النظام الصحي في القطاع أكد أنه على وشك الانهيار، لافتًا إلى أزمات المياه في القطاع.

وجوب حماية المدنيين

وشدد"غوتيرش" على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى أهالي قطاع غزة، وإيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل المحتاجين.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحروب لها قواعد يجب احترامها، مذكرًا بأهمية تطبيق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووجوب حماية المدنيين.