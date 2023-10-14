شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والمفوضية الأوروبية يبحثان تعزيز الروابط التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بمدينة مراكش، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، تعزيز الروابط التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبى.

وكتب رئيس الحكومة المغربية - في تدوينة على منصة إكس "ْتويتر سابقا" - "أن باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، المكلف بالسياسة الاقتصادية والنقدية، وبالمجال الجبائي والاتحاد الجمركي، حضر اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين".

وأضاف أخنوش أن الاجتماع - الذي حضره كل من وزراء الاقتصاد والمالية المغربية والوزير المكلف بالميزانية - تطرق إلى بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وسبل تقوية التعاون الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقات المتجددة، التي يوليها العاهل المغربي أهمية خاصة إضافة إلى تطوير المبادلات التجارية.

وأوضح أنه - خلال اللقاء - أشاد المسؤولان الأوروبيان بإدارة المغرب المثالية لأزمة الزلزال، منوهين بالتنظيم الجيد الذي أظهره المغرب في احتضان الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش.