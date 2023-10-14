شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقًا للتقديرات.

وأوضح أن ذلك حدث بعدما أمهل الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني، أن قبل أمر الإخلاء، نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية.

كانت أطلقت الأمم المتحدة نداءً عاجلًا لتوفير 294 مليون دولار أمريكي، لاستجابة 77 منظمة إنسانية لاحتياجات مليون و260 ألف شخصٍ في غزة والضفة الغربية المحتلة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن هناك 2.1 مليون شخص في الأراضي المحتلة يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية العاجلة.

وقال إنه توجد احتياجات بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، و15 عامًا من الحصار على غزة، إضافة إلى التوترات المتكررة بين قوات الاحتلال والجماعات المسلحة الفلسطينية.