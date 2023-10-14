شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: نرفض مخطط الاحتلال للتهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرلمان العربي، على دعم الشعب الفلسطيني، وقضيته قضية العرب المركزية، مشددا على رفض مخطط الاحتلال للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ودعم الجهود العربية المبذولة لتهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز".