فلسطين تعلن عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول عربية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عبر حسابه على "إكس"، إن الاتصالات تناقش أيضا التوصل إلى "فتح ممرات لتزويد شعبنا في قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية وإعادة الكهرباء والماء وتجنيبه كوارث هذه الحرب المدمرة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فورا".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.