أمطار من المنشورات الإسرائيلية تتساقط على غزة تطالب أهلها بمغادرة منازلهم.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر المشاهد ما يمكن وصفه بأمطار من المنشورات التي تساقطت من السماء على شوارع المدنية وأبنيتها.

كما جاء أيضا: "يجب إخلاء الملاجئ العامة والمعروفة في المدينة.. ممنوع الاقتراب من الجدار الأمني، كل من يقترب يعرض نفسه للموت. من أجل أمنكم وسلامتكم وسلامة عائلاتكم، عليكم إخلاء بيوتكم فورا والتوجه إلى وادي غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان قطاع قطاع غزة إخلاء منازلهم والمغادرة باتجاه جنوب القطاع، حيث تبلغ مساحة المنطقة المطلوب إخلاؤها نحو نصف مساحة القطاع.

وسبق وأن حذر غوتيريش من وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة على خلفية الطلب الإسرائيلي.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة "وفق القانون".