شكرا لقرائتكم خبر عن الحفاظ على التراث الإنساني يجمع أكثر من 4700 خبير بالأرشفة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت بالعاصمة الإماراتية أمس، أعمال كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي انطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري تحت شعار "إثراء مجتمعات المعرفة”.

ويعد انعقاد الكونغرس داعمًا لتطوير العمل الأرشيفي ولحفظ التراث الإنساني والثقافي، وتمكين الشباب وتعزيز دورهم في صنع القرار ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الأرشيف.

واستضاف الكونغرس أصحاب العقول والخبرات والمهارات والبرامج العلمية والفعاليات والأنشطة المصاحبة من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات جديدة تواكب التغيرات المتلاحقة والتطور التكنولوجي والتقني، ولتبادل المعرفة والخبرات والمنهجيات المرتبطة بمُختلف نواحي العمليات الأرشيفية التي تستهدف رفع كفاءات الأرشيفات في العالم.

ابتكار وتعلم

نجح كونغرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023 في استقطاب أكثر من 4700 خبير ومختص في مجال الأرشفة يمثلون أكثر من 135 دولة وتقديم أكثر من 310 أوراق بحثية، إلى جانب مشاركة أكثر من 350 متحدثا وما يزيد على 60 جهة عارضة فضلاً عن 5 متحدثين رئيسيين.

وركزت فعاليات منتدى شباب كونغرس الأرشيف على تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وتوفير فرص التعلم والتواصل مع الخبراء في هذا المجال.

وسلّط الكونغرس من خلال فعالياته المتنوعة الضوء على أهمية توطيد التواصل والتعاون في مجال الأرشفة، وسبل إثراء مجتمعات المعرفة وتوظيف التقنيات المبتكرة في مجال العمل الأرشيفي.

تطوير مجتمعات المعرفة

وركزت أعمال الكونجرس الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات على خمسة محاور، هي "السلام والتسامح”، و"التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية"، و"الثقة والأدلة"، و"الإتاحة والذكريات"، و"المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ".

وشكّل هذا الحدث العالمي منصة استثنائية للتواصل والتعاون بين خبراء مجال الأرشيف والمهتمين من جميع أنحاء العالم، فقد لعب دورًا أساسيًا في تطوير مجتمعات المعرفة والحفاظ على التراث الإنساني والثقافي.