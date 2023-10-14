شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة فقط.. استشهاد 324 فلسطينيًا في غارات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن مقتل 324 فلسطينًيا وإصابة ألف في غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كانت آخر حصيلة معلنة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد بلغت 1537 شهيدًا و6612 جريحًا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن 25 فلسطينيًا استشهدوا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لقطاع غزة مستهدفة منازل ومنشآت فلسطينية، ما أدى لإحداث دمار واسع في المنازل والأحياء السكنية والبنية التحتية.

امتلاء ملاجئ غزة

أوضحت وكالة الأونروا أن الملاجئ التي تضم النازحين في قطاع غزة تعاني من الاكتظاظ ومحدودية المواد الغذائية وغير الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وفق ما نشرته الأمم المتحدة أمس الأول الخميس.

ولفتت إلى "أزمة مياه تلوح في الأفق" في ملاجئ الأونروا الطارئة، وفي مختلف أنحاء قطاع غزة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات ومحطات تحلية المياه ومحدودية إمدادات المياه في السوق المحلية.