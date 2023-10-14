شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذّر من انعدام الأمن الغذائي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت الأمم المتحدة ، اليوم، من انعدام الأمن الغذائي وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات آلاف النازحين في غزة ، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إن عشرات الآلاف فروا من مدينة غزة وشمال القطاع أمس، عقب إنذارهم من جيش الاحتلال بضرورة إخلاء منازلهم"، مشيرة إلى أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخليًا بسبب الأعمال العدائية.

قيود على تقديم المساعدة

أضاف البيان أن انقطاع الكهرباء أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة أمس، بعد استنفاد احتياطيات الوقود، محذرًا سلطات الاحتلال من استهداف المحطة إذا حاولت استئناف عملياتها.

وذكر البيان الأممي أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، مبينًا أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية.