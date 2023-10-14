شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": استشهاد 2215 فلسطينيًا بينهم 724 طفلًا جراء القصف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، اليوم السبت، عن استشهاد 2215 فلسطينيَا وإصابة 8714 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن من بين الشهداء 724 طفلًا و458 سيدة، مشيرة إلى أن من بين حصيلة الإصابات 2450 طفلًا و 1536 سيدة.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن "التهديد بقصف المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره إنما يعبر عن السلوك الاجرامي الممنهج للاحتلال الاسرائيلي".

وطالب المتحدث "العالم باتخاذ إجراءات جادة".

حصيلة الـ 24 ساعة

وكانت وزارة الصحة الفسلطينية، قد أعلنت عن مقتل 324 فلسطينًيا وإصابة ألف في غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كانت آخر حصيلة معلنة لشهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد بلغت 1537 شهيدًا و6612 جريحًا.