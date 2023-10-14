شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعترف بمقتل صحفيين في قصف جنوب لبنان ويؤكد: نأسف بشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد هيخت، السبت، عن "أسفه الشديد" لمقتل الصحفي في وكالة رويترز، عصام عبد الله، خلال قصف على جنوب لبنان، وفق قناة الحرة.

ورد هيخت عندما سئل عن مقتل الصحفي في رويترز، ، خلال تبادل إطلاق نار على الحدود بين حزب الله وإسرائيل، "نأسف بشدة لموت الصحفي".

وأصيب في الحادثة أيضا ستة صحفيين آخرين بينهم صحفيان في وكالة فرانس برس، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقر بمسؤوليته عن الحادثة، وقال هيخت "ننظر في المسألة".