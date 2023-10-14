لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل وجرح صحفيين بنيران القوات الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، إن "هذا يشكل إعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وتضمنت الشكوى، وفقا للبيان، "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، وخرقا مستمرا لسيادة لبنان، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته".

وحمّلت الخارجية اللبنانية، "إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل"، محذرة من أن عدم وضع حد لما تقوم به الأخيرة، سيُشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع، بحسب البيان.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، قد وجّه، يوم الخميس الماضي، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان، بحسب قوله.

وقال ميقاتي، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا"، وأضاف: "لقد طلبت من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان".

وأكد ميقاتي أن "مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة، ويقف إلى جانب الحق ويدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف إطلاق النار".

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

أمس, 17:45 GMT

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.