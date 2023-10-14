لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية مقتل وجرح صحفيين بنيران القوات الإسرائيلية

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وتضمنت الشكوى، وفقا للبيان، "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، وخرقا مستمرا لسيادة لبنان، ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أكد لبنان حرصه على تطبيقه والالتزام به بكامل مندرجاته".
وحمّلت الخارجية اللبنانية، "إسرائيل مسؤولية التصعيد الحاصل"، محذرة من أن عدم وضع حد لما تقوم به الأخيرة، سيُشعل المنطقة بأسرها ويهدد السلم والأمن الدوليين ومصالح العالم أجمع، بحسب البيان.
وأكد ميقاتي أن "مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة، ويقف إلى جانب الحق ويدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف إطلاق النار".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
أمس, 17:45 GMT