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شابة فلسطينية لـ"الخليج 365": في أي لحظة قد يسقط صاروخ على منزلك وأنت بداخله

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دبي - محمود عبدالرازق - قالت شابة فلسطينية، لوكالة "الخليج 365"، والتي شهدت حروبا عدة: "استشهاد وإصابة عدد كبير من الغزيين، صوت القصف مخييف جدا".

وأضافت الشابة التي تسكن غربي قطاع غزة: "الشعور بالخوف والقلق المتزايد والانتظار بأي وقت لينزل صاروخ على منزلك وأنت بداخله، شعور سيئ".

وتابعت: "غير ذلك انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر الإنترنت والاتصالات والطعام والقصف المدمر في كل مكان، يدمرون البيوت فوق الناس، مناظر البيوت المدمرة مؤلمة جدا".

وقالت الشابة الغزية: "تنقلنا من بيت لبيت، على أمل ان نكون بأمان، وعندما يقولون قوموا بإخلاء بيوتكم، كنا نشعر بالموت والخوف ونبكي، قامو بتهجيرنا من بيوتنا".

وأضافت: "لم نأخذ معنا شيء، سوا بعض الأوراق الثبوتية، وبعض الملابس لكي نستطيع أن نغير ملابسنا".

وأشارت، قائلة: "عندما خرجنا من بيتنا، نسكن بمنزل عائلي مكون من 6 طوابق، كنا بالسيارة أكثر من 15 شخصًا".

وتابعت الشابة: "عندما تحركنا، رأينا ما حدث في الخارج من مجازر وإبادات جماعية وتدمير المباني، ولا يوجد معالم لأي مكان، وندعي الله أن ينصرنا".

وفي نهاية حديثها، قالت: "رائحة الدم في كل مكان، نخاف بأن نفقد شخصا عزيزا علينا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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