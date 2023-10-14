محلل سياسي فلسطيني لـ"الخليج 365" من غزة: إسرائيل تستخدم الفوسفور والقنابل الارتجاجية ضد المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "إسرائيل تعتمد سياسة التهجير لأحياء سكنية بالكامل، وتستخدم سياسة الأرض المحروقة والإبادة الجماعية للسكان، كما أنها تستمر في قصف اللأبراج السكنية ووسائل الإعلام".

وناشد الغريب الدول والمنظمات العالمية والأمم المتحدة، "بعدم التخلي عن مسؤولياتها نتيجة التهديد العسكري الاسرائيلي"، مؤكدا أن لديها حصانة بموجب مكانتها والاعتراف الدولي بها.

ولفت الخبير السياسي الفلسطيني إلى "وجود أولويتين إنسانيتين، هما إفشال خطة التهجير إلى سيناء، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة".

وعن كيفية عيش المواطنين في غزة بالظروف الحالي، وطرق هروبهم من القصف الإسرائيلي، أوضح الغربيب لـ"الخليج 365" أن "هناك مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتوجد رعاية وتلبية لاحتياجاتهم، لكن معاناتهم تفوق القدرات المتوفرة لهم"، وفق قوله.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.