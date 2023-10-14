شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يشنّ حرب إبادة ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر أعضاء البرلمان العربي من خطورة تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين والانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البرلمان إلى تمادي الاحتلال في شنّ حرب إبادة مفتوحة، تقوم خلالها قواته بقصف همجي للأحياء والمدن واستهداف متعمد للمدنيين في قطاع غزة وتدمير البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء.

تفجر الأوضاع

وشدد أعضاء البرلمان العربي، على خطورة الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية والذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة، وسط "صمت مخزي" للمجتمع الدولي إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية، معربين عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الأولى والمركزية للعرب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية في القاهرة للتضامن مع قطاع غزة.