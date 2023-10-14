خبير: فتح جبهات جديدة ضد إسرائيل يتوقف على تطورات العمليات العسكرية في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعرب ملاعب في حديث لـ"راديو الخليج 365" عن اعتقاده، أنه إذا ما كان هناك تطورات للعمليات العسكرية في غزة، واحتاجت المقاومة المسلحة في غزة لفتح جبهة أخرى، فإن حزب الله سيدرس هذا الوضع وهو على جهوزية تامة للتدخل، مشيرا إلى أنه على ما يبدو لم تطلب المقاومة الفلسطينية حتى الآن فتح الجبهة الشمالية.

لكنه استبعد عمليا فتح الجبهة الشمالية، لثلاثة أسباب أولها الحضور العسكري الأمريكي والبريطاني في المنطقة الذي يهدف لمنع تدخل أي قوى أخرى، والسماح لإسرائيل بتنفيذ عمليتها العسكرية الانتقامية في قطاع غزة دون تدخل خارجي.

وأوضح أن ثاني الأسباب هو تصريحات المسؤولين و الإعلام الأمريكي، حول أنه ليس هناك تدخل مباشر لإيران في الأحداث، التي تعد رسالة لإيران بأن تبقى على الحياد ولا تتدخل في الصراع.

وأرجع ثالث الأسباب للخوف والقلق الإسرائيلي من فتح جبهتي حرب ضدها، خصوصا بعد الصمود في غزة وإعلان حزب الله جهوزيته التامة لكافة السيناريوهات.

وقال إن التحركات الأمريكية الدبلوماسية في المنطقة، هدفها الأساسي منع أي تدخل خارجي في ما يحدث في غزة.

أمس, 11:57 GMT

و أضاف أن الحزب لن يتأثر بالمطالب الدولية بعدم تدخله بتطورات عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع تجدد التوتر في المناطق الحدودية في جنوب لبنان.